Les gendarmes du Gard lancent un appel à témoin pour retrouver un Haut-Garonnais disparu dans les Cévennes

Mandagout, France

Alain Boulet, 74 ans, n'a plus donné signe de vie depuis samedi dernier. Originaire de Haute-Garonne et possèdant une résidence secondaire dans les Cévennes près du Vigan (Gard), il est probablement parti chercher des champignons dans une zone boisée et escarpée située sur la commune de Mandagout. Seul son véhicule Dacia Duster noir a été retrouvé. Le septuagénaire, qui n'a pas sur lui son téléphone portable, ne répondait plus aux messages. Sa fille a alerté les militaires ce lundi sur sa disparition.

La gendarmerie du Gard lance un appel à témoins

Alain Boulet porterait une tenue kaki, mesure 1m78. Les gendarmes de la communauté de brigades de gendarmerie du Vigan sont à la recherche de personnes qui auraient pu le croiser ou qui pourraient indiquer les endroits où ce monsieur à l'habitude de se rendre. Vous pouvez prendre contact avec eux au 04.67.81.03.12 ou contacter le centre opérationnel de Nîmes en composant le 17.