Les gendarmes du Gard mettent fin à deux trafics lucratifs de cigarettes contrefaites et de carburant volé

Gard, France

Quarante cartouches de cigarettes contrefaites, 478 grammes de résine de cannabis, une chambre de culture, 7 fusils de chasse non déclarés, 7 oiseaux chardonnerets (espèce protégée), 400 litres de gasoil et 7 pompes de siphonnage. Cet inventaire à la Prévert a été découvert par les gendarmes du Grau-du-Roi au domicile d'un trafiquant présumé lors de leurs perquisitions. Tout est parti d'un contrôle de véhicule à Aigues-Mortes. A l'intérieur : une dizaine de cartouches de cigarettes contrefaites de marque Marlboro. Au cours de sa garde à vue, le conducteur oriente les enquêteurs vers un complice. C'est à son domicile, lors de leurs perquisitions que les gendarmes découvrent ce butin et près de 7000 euros en liquide.

Un trafic lucratif

L'enquête menée par les gendarmes révèle que la revente des cigarettes contrefaites et du gasoil siphonné dans des réservoirs de véhicules sur les communes de Vergèze et de Gallargues rapporte gros. Plus de 4000 euros depuis l'été 2019. Le conducteur et son complice seront jugés en février 2020. L'un d'entre eux a été placé en attendant sous contrôle judiciaire.

Le carburant volé donné à la SNSM

Les victimes n'ayant pas été identifiées, les gendarmes ont fait don de la totalité du carburant retrouvé à la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) basée à Port Camargue.