Les gendarmes du Gard mettent fin à un trafic de croquettes animales

Aimargues, France

5 personnes interpellées ce lundi par les gendarmes de Vauvert, appuyés par ceux d'Arles renforcés par les maîtres-chien de Nîmes. Ils ont mis fin à un trafic de croquettes animales produites par l'usine de Royal Canin à Aimargues (Gard). La marchandise dérobée retournera à son légitime propriétaire. Les mis en cause ont tous été arrêtés à Arles après une enquête de plus d'un mois qui a mis fin à cet important trafic de croquettes pour animaux. L'opération a mobilisé au total une cinquantaine de militaires.

Un trafic juteux et bien organisé

Les perquisitions ont permis de découvrir plus de 300 sacs de croquettes, près de 2.400 kg d'une valeur marchande de plus de 11 000€. Le "gang des croquettes", bien organisé, dérobait les sachets durant le Fret. La marchandise était stockée et revendue à bas prix sur internet par deux receleurs. Cerise sur le gâteau, les chiens spécialisés de la gendarmerie du Gard, ont permis la découverte de 250 grammes de résine de cannabis.