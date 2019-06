Les gendarmes du Gard mettent fin à une série de cambiolages dans la région

C'est l'aboutissement de six mois d'enquête pour la brigade de recherche du Gard et l'équipe de cinq gendarmes spécialement détachés pour s'occuper des cambriolages de la région. Lundi matin, au moins sept personnes ont été interpellées lors d'une vaste opération de police. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à au moins 80 cambriolages depuis six mois dans toute l'Occitanie, et même en Rhône-Alpes.

Un réseau parfaitement organisé

Tout est parti d'un véhicule volé repéré du côté de Millau qui a permis à l'équipe de remonter la trace des objets et des malfaiteurs, ce qui a conduit au coup de filet de lundi matin. Plus d'une centaine d'objets volés ont ainsi été retrouvés. "Il y a des objets électroniques, des téléphones, des sacs à main, mais aussi beaucoup d'outils de professionnels ou encore des tableaux" détaille un membre de l'équipe.

"Ce ne sont pas des amateurs" détaille le Lieutenant Anthony Lamalle, le commandant de la brigade de recherche de Vauvert. "Ils avaient un fourgon avec un pare-brise blindé et nous avons aussi retrouvé des armes à feu." Plus proche du grand banditisme que de petits malfrats.

Les suspects seraient responsables d'environ 80 cambriolages, mais les gendarmes espèrent bien faire le lien avec d'autres affaires. Les propriétaires des objets retrouvés seront contactés dans les semaines à venir par la gendarmerie pour les récupérer.