Les gendarmes du Gard mobilisés contre les conduites addictives aussi en été

La gendarmerie du Gard mobilisée dans le secteur de Saint-Gervais et Montclus pour lutter contre les conduites addictives. Près d'une centaine de personnes contrôlées.

L'été et ses contrôles des flux touristiques. Sur réquisition du procureur de la République de Nîmes, la gendarmerie de Pont-Saint-Esprit, le Peloton de Surveillance et d'Intervention de Bagnols-sur-Cèze et un maître de chien du Groupe d'Investigations Cynophile de Nîmes, ont procédé à des contrôles dans la vallée de la Cèze.

La lutte contre les conduites addictives

Sécuriser le CD 980 entre Saint-Gervais et Montclus, itinéraire très couru durant la période estivale, l'objectif des militaires. Par ailleurs, l'objectif du dispositif, était de lutter contre les conduites addictives.

Près d'une centaine de personnes contrôlées

L'action efficace de ces unités a permis de contrôler 97 véhicules et de relever - entre autres - une conduite sous stupéfiants et une autre pour détention et usage.