Les gendarmes du Gard viennent de publier sur leur page Facebook les photos d'objets saisis le mois dernier après avoir démantelé un réseau de cambrioleurs. Il y en a plus d'un millier.

Gard, France

C'était le mois dernier : après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes du Gard mettaient fin à une série impressionnante de cambriolages commis dans le Sud Est. Plus de 1.500 en cinq mois entre Perpignan et Cannes, mais essentiellement dans le Gard. Après avoir enregistré et répertorié les objets volés, essentiellement des bijoux, ils viennent de mettre en ligne des photos. Les victimes sont invitées à venir récupérer les objets.