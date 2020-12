Appel à témoins : les gendarmes du Gers recherchent une fugueuse de 13 ans à L'Isle-Jourdain

Sa disparition a été signalée vers 2 heures du matin. Depuis, la gendarmerie du Gers recherche Noémie, âgée de 13 ans. Elle a quitté son domicile, route de Saint-Lys à l’Isle-Jourdain, dans la nuit de samedi à dimanche. Les forces de l'ordre précisent que la jeune adolescente est partie sans argent, sans téléphone portable ni papier d’identité.

Noémie mesure 1,60m et pèse 59 kg. Elle est mate de peau, brune et est coiffée avec un chignon. Elle serait habillée d'un tee-shirt orange et un jean noir, avec des baskets blanches, ainsi qu'un manteau noir et gris à carreaux chiné. Les gendarmes ajoutent par ailleurs que la jeune fille aurait emporté avec elle une tenue de rechange, un ensemble de la marque "Tommy Hilfiger", composé d'un sweat rouge avec l'inscription "Tommy jeans" et un pantalon de survêtement noir. Elle aurait pu "fuguer chez son amoureux" envisagent les enquêteurs.

En cas de découverte prévenez immédiatement la gendarmerie et composez le 17 ou le 05.62.07.78.80 (brigade de l’Isle Jourdain).