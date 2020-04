Les gendarmes du Lot à la recherche d'une femme de 70 ans près de Figeac

La gendarmerie du Lot lance un appel via sa page Facebook pour retrouver une Lotoise âgée de 70 ans, disparue ce lundi matin. Elle est partie de chez elle en pyjama, elle vit à Assier.

C'est une femme de 70 ans qui est recherchée depuis ce matin par les gendarmes du Lot. Une dizaine de gendarmes de la compagnie de Figeac sont mobilisés ainsi que deux maîtres-chiens pour retrouver cette habitante du village d'Assier, à une vingtaine de kilomètres de Figeac.

D'après leurs informations, elle mesure 1,58 m et a les cheveux bruns et longs. Lorsqu'elle est partie de chez elle, à Assier, route de Sonac, vers 7h30 ce lundi matin, elle portait un pyjama bleu clair, une veste à manches longues et une paire de claquettes. Si vous avez des informations, vous pouvez appeler le 17 ou joindre la communauté de brigades de Livernon au 05 65 40 55 17.