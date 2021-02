Les gendarmes du Luberon assurent une permanence à la poste de La-Bastide-des-Jourdans

Depuis le début de cette année 2021 chaque premier mercredi du mois deux gendarmes assurent un accueil de 9 h 00 à midi. Cette expérimentation qui se situe dans le cadre de la police de sécurité du quotidien doit durer 6 mois.

La MSP hébergeait déjà des permanences d'associations et d'avocats

Cette initiative conjointe de la sous-préfecture d'Apt et de la mairie de La-Bastide-des-Jourdans a aussi servi à sauver le « point de contact » que La Poste envisageait de fermer dans ce village isolé du Lubéron. On vient chercher des timbres et on se retrouve avec de l'aide pour dépatouiller sa demande de carte grise. Un poste d'ordinateur branché sur internet permet aussi aux militaires d'aider ceux qui se méfient de l'informatique. Et accessoirement de les en protéger. En revanche on ne peut pas déposer plainte sur place mais on peut recevoir l'écoute qui déterminera la suite d'une affaire.

Cette mission permet aux gendarmes de renouer des liens profitables avec la population

Cette police de proximité façon monde rural ça sort de l'ordinaire mais c’est un atout supplémentaire même pour La Poste. Le lieu et l’heure du rendez-vous sont affichés dans tout le secteur et chacun peut venir, qu’il soit de La Bastide ou pas. On vient chercher - ou apporter - des renseignements auprès des gendarmes.

Reportage :