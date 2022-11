Les gendarmes du Morbihan lancent un appel à témoins après la disparition d'un homme de 67 ans

Les proches de Gilbert Frigot s'inquiètent. Cet homme de 67 ans n'a pas donné de ses nouvelles depuis vendredi 18 novembre. Il a été vu pour la dernière fois au "Relay" de la gare d’Auray, le samedi 19 novembre aux alentours de 10 heures. Il devait se rendre à Bricquebec dans la Manche.

Ce Morbihannais est "de type européen, âgé de 67 ans, mesure environ 1.78 m, 82 kg" selon la description faite par les gendarmes. L'homme porté disparu a les yeux foncés. Il a le front dégarni et porte une moustache et un bouc blanc. "Sa tenue vestimentaire est susceptible d’être un haut blanc, une veste marine, un jean et des chaussures marrons. Il n'a pas de moyen de locomotion et ne possède ni téléphone, ni argent sur lui", indiquent les gendarmes du Morbihan.

Si vous avez des informations, vous pouvez appeler la gendarmerie en composant le 17 ou la communauté de brigades de gendarmerie de Languidic au 02 97 36 20 25.