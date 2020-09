Les gendarmes du Nord au chevet des propriétaires de chevaux après les cas de mutilations

Plus de 150 enquêtes ont été ouvertes partout en France depuis le début de la série de mutilations sur des chevaux en février dernier. Mais en complément de ces enquêtes qui interviennent après les faits, les gendarmes font de la prévention en multipliant les patrouilles sur le terrain et les visites dans les centres équestres et les écuries . Ils leur proposent des consultations, comme l'explique l'adjudant chef Grégory Ghestem, référent sûreté pour le groupement de gendarmerie départementale du Nord: "Les personnes nous demandent de venir pour les aider à se sécuriser. On leur donne des conseils, c'est gratuit, ça n'engage les propriétaires à rien".

Lors d'une consultation menée dans une écurie dans la Pévèle, près de Lille, le gendarme fait ainsi le tour des installations avec la propriétaire. Il faut sécuriser plusieurs hectares de terrains qui accueillent des dizaines de chevaux. Non seulement la propriétaire ne veut pas faire de son écurie un bunker totalement fermé, mais ça ne serait pas non plus financièrement tenable. Le gendarme passe donc en revue avec elle les différents points faibles du domaine en terme de sécurité: par exemple le parking sur lequel les propriétaires de chevaux se garent et qui n'est pas fermé au public extérieur; des chemins de balades qui longent les pâtures; un manque de fermetures au niveau des écuries, et bien d'autres choses.

Les gendarmes recommandent d'appeler le 17 dès que l'on a un soupçon ou que l'on repère une voiture inconnue © Radio France - Odile Senellart

Parmi les conseils donnés par le gendarme: faire pousser à côté des clôtures existantes des haies végétales urticantes ou piquantes qui dissuaderaient une personne malveillance. La propriétaire acquiesce tout en soulignant que de telles haies ne porteront pas leurs fruits avant quelques années. Autre exemple: ne pas laisser un cheval au pré avec un licol pour éviter qu'une personne ne puisse facilement l'attraper. La propriétaire pose aussi des questions précises sur les caméras supplémentaires qu'elle compte installer, le gendarme la conseille sur les positionnements stratégiques.

Il faut appeler le 17 dès que l'on a le moindre soupçon

Mais le conseil sur lequel insiste particulièrement le gendarme, c'est le fait d'appeler le 17 : "Dès que vous avez le moindre soupçon, si vous repérez un véhicule suspect, il faut tout de suite appeler les gendarmes", explique l'adjudant chef Grégory Ghestem. Il souligne que des faits peuvent sembler anodins aux particuliers, mais quand ils sont exploités par les équipes de gendarmerie dédiées au renseignement, ils peuvent vraiment donner des résultats très sérieux.