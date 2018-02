De nombreux cambriolages ont été commis en octobre et novembre 2017 dans les arrondissements de Clermont-Ferrand, Riom, Issoire, mais aussi dans l'Allier. Les gendarmes cherchent à identifier les victimes de ces vols de bijoux et autres multimédia.

Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Le mode opératoire des cambrioleurs consistait à agir principalement en début de soirée ou à la tombée de la nuit en l'absence des résidents. Les auteurs pénétraient dans les lieux par effraction en effectuant des pesées sur les "ouvrants". Les résidences étaient fouillées de fond en comble. Essentiellement pour trouver des bijoux et de l'argent liquide. Les investigations menées par les enquêteurs de la brigade des recherches ont permis de cibler une équipe de malfaiteurs domiciliés à Cébazat et Clermont-Ferrand.

Le 29 novembre dernier, les militaires ont interpellé cinq suspects. Ils ont tous été condamnés à des peines de prison ferme. De nombreux bijoux et appareils multimédia ont été découverts lors de l'opération. Une partie du butin a été restituée aux victimes. Une partie seulement. De nouvelles investigations ont permis d'établir que le gang de cambrioleurs avait également sévi dans l'Allier et le Rhône. Et les premiers vols pourraient avoir été commis dès le mois mars 2017 en Auvergne.

Les gendarmes ont effectué un long inventaire des bijoux et autres objets dérobés. Ils sont désormais en ligne sur internet.