Les compagnies de gendarmerie du Tarn sont très actives sur la question des attaques de chevaux. Les militaires sont notamment allés ce week-end dans les compétitions équines pour mettre en garde et informer une partie des 700 propriétaires du département.

Les gendarmes du Tarn sur le terrain et au contact pour protéger les chevaux

Les gendarmes très mobilisés autour de la question des attaques de chevaux. La dernière attaque c’était le 19 septembre dans le Tarn. Une ponette tuée intentionnellement à Loupiac, près de Rabastens. Le parquet ne veut pas en dire plus après la nécropsie.

Les gendarmes eux multiplient les patrouilles de nuit. Ils vont aussi au-devant du monde équestre qui est très traumatisé. Les gendarmes du Tarn ont rencontré ce week-end les propriétaires lors de compétitions à Gaillac et Lavaur. Une manière de toucher le plus possible des 780 propriétaires d’équidés tarnais. Une manière aussi de redire à ces propriétaires qu’ils ne doivent surtout pas agir seuls s’ils rencontrent un problème.

Nicolas Ledet est le commandant de groupement de la gendarmerie du Tarn. Copier

Des conseils que les gendarmes pourraient redonner lundi lors de l’assemblée du comité départemental équestre. Michel Vallat, président du comité équestre départemental invité de France Bleu Occitanie ce jeudi 1er octobre.