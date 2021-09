Les gendarmes du Territoire de Belfort formés à la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales

Depuis le 20 septembre, les gendarmes du Territoire de Belfort sont formés à la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. Les 116 agents du groupement recevront ainsi plusieurs formations d'ici début novembre. Ces formations sont la suite logique des priorités émises par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a dit en effet vouloir "faire de la lutte contre ces violences la priorité numéro un des forces de l'ordre".

Une formation à une écoute "active" des victimes

Pendant toute une journée, une dizaine de gendarmes suivent attentivement une série de conseils donnée par l'adjudant-Chef Aurore Michaux. Elle est spécialisée dans l'audition de jeunes victimes de violences sexuelles et physiques, et forme en parallèle ses collègues pour leur rappeler les bases :"Dans un premier temps, il faut toujours laisser la parole à la victime, la laisser faire son récit. Elle a plein de choses à dire cette victime, et même si on n'arrive pas à tout noter, on doit être en écoute active et la laisser parler parce qu'elle peut se braquer si on la coupe". L'entretien doit se faire dans "l'empathie", et ne surtout pas être "interrompu par des coups de téléphones ou des interventions de collègues".

Former pour "éviter les loupés"

La gendarme rappelle des notions parfois évidentes : "Il faut maintenir l'attention. Il faut éviter de bailler en plein milieu. Ça passe très mal. Ne pas prendre parti, quand j'ai commencé dans ma carrière j'entendais dire des collègues dire 'moi s'il me fait ça', on ne prend surtout pas parti. On ne peut pas se permettre d'avoir des loupés dans la prise en charge des victimes. Si la victime n'est pas prise en charge correctement, elle ne reviendra pas nous voir et les faits ne sont pas réglés. Et c'est une victime qui peut continuer à subir ces violences encore des années et des années sans en parler à personne. Et on ne peut pas laisser faire ça. Il faut qu'on lui explique qu'on l'a entendue et qu'il va y avoir des suites, que ce n'est pas normal.".

Une intervention par jour en zone gendarmerie pour violences intra-familiales

Rien que dans le département du Territoire de Belfort, les gendarmes interviennent au moins une fois par jour pour des affaires de violences familiales précise le lieutenant-Colonel Villalonga, qui précise que même les gendarmes chargés de la sécurité routière seront formés, car ils peuvent être amenés à intervenir sur des affaires de violences intrafamiliales sur les aires d'autoroutes par exemple.