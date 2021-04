Les gendarmes du Var déplorent trop d'excès de vitesse sur les routes

En plus des contrôles liés au confinement, les gendarmes du Var auront également l'oeil ce week-end sur les infractions au code de la route. Ils constatent, ces dernières semaines, trop d'excès de vitesse, sur les autoroutes comme les routes départementales. Le week-end dernier, un motard a été contrôlé à 181 km/h, au lieu de 80, sur la D66 entre La Cadière et Le Beausset. Quelques jours plus tôt, un autre motard était surpris à 213 km/h sur l'autoroute A8.

Pour le chef d'escadron Alain Archaimbault, commandant l’Escadron de sécurité routière des gendarmes du Var, "le fait qu'il y ait en ce moment moins de monde sur les routes fait naître certaines tentations chez quelques conducteurs : il fait beau, on a envie de sortir dans un rayon de 10 km, il y a personne devant soi, le champ est libre, _on appuie sur l'accélérateur_. Mais en fait, on est pas si seul que ça parce qu'on est là, sur le terrain. On maintient la pression sur les excès de vitesse car il y en beaucoup trop."

Moins de tués mais plus de blessés graves

En zone gendarmerie, si le nombre de tués (5) est en baisse depuis le début de l’année par rapport à 2020 (-10 morts) les autres chiffres de l'accidentologie ne sont pas bons : 67 accidents graves (+11) et 84 blessés graves (+20).