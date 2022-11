Les gendarmes du Var lancent un appel à témoins après la disparition d'une femme de 46 ans

Beaucoup de questions et un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme de 46 ans : Jenny Escudero-Turro n'a plus donné signe de vie depuis la mi-novembre. Elle pourrait se trouver entre Roquebrune-sur-Argens ou Fréjus. Cette femme d'origine cubaine est mince, elle mesure 1 m 65 et a les cheveux longs noirs.

Si vous pensez pouvoir aider les enquêteurs, vous pouvez joindre les gendarmes de la brigade de Fréjus au 04 94 51 40 54 ou composer le 17.