Les gendarmes du Var recherchent un VTTiste porté disparu autour de Belgentier

Les gendarmes de la compagnie de Hyères recherchent depuis jeudi en fin de journée un VTTiste de 76 ans porté disparu dans le massif des Morières (Var). L'homme avait prévenu sa femme que son vélo et son téléphone n'avaient presque plus de batterie.

Les gendarmes de la compagnie de Hyères (Var), aidés par un hélicoptère, les chiens de la sécurité civile et les bénévoles du comité communal feux de forêt, sont mobilisés depuis ce jeudi dans le Massif des Morières à la recherche d'un VTTiste de 76 ans. Le retraité seynois a quitté son domicile en fin de matinée pour une sortie entre Belgentier et Méounes-les-Montrieux. Il appelle son épouse en début d'après-midi pour lui dire que son VTT électrique et son téléphone portable n'ont presque plus de batterie. Il lui demande de venir le chercher à 16h00 sur la place de l'église de Belgentier mais l'homme ne se présente jamais.

Les gendarmes ont rapidement lancé les recherches sur les sentiers. Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique a également survolé le massif jusqu'à une heure du matin. Les recherches ont repris ce vendredi matin, en vain, pour le moment. Un poste de commandement a été installé en mairie de Belgentier.

Yves Dupont, 76 ans, est vêtu d'un short et d'un tee-shirt à manches longues. Il circulait donc dans le Massif des Morières, entre Belgentier et La Chartreuse de Montrieux. Mais il a pu également prendre la direction du Plateau de Siou-Blanc.

Si vous pensez l'avoir vu, vous pouvez vous rapprocher de la brigade de gendarmerie de La Farlède au 04.94.28.90.16.