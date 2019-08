Les gendarmes recensent des témoins sur le tronçon de l'accident mortel entre Bussières-et-Pruns et Thuret

Bussières-et-Pruns, Puy-de-Dôme, France

Une semaine jour pour jour après le terrible accident, qui a fait un mort et un blessé grave dans la soirée du jeudi 23 août sur la D12 entre Bussières-et-Pruns et Thuret (Puy-de-Dôme), les gendarmes cherchent toujours à identifier le véhicule, qui les aurait percuté avant de prendre la fuite. Les victimes sont deux frères géorgiens, âgés de 19 et 22 ans. Ils étaient hébergés au Centre d'accueil des demandeurs d'asile de Bussières-et-Pruns géré par Emmaüs. Ce soir-là, ils circulaient à pied et à vélo le long de la route. Le premier faisait son jogging, le second l'accompagnait sur son "deux roues".

Appel à témoins toujours valable

C'est une automobiliste, qui a aperçu l'une des victimes sur la chaussée, qui a donné l'alerte après 21 heures. Le corps du Géorgien de 19 ans gisait dans le fossé. Son frère aîné, grièvement blessé, a été transporté au CHU de Clermont-Ferrand.

Un appel à témoins a été lancé au lendemain du drame pour aider les enquêteurs à comprendre les circonstances de l'accident et à identifier l'auteur des faits. L'appel est toujours valable. Vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Combronde au 04 73 97 10 05.

Devant le peu de témoignages probants, les gendarmes ont mené ce jeudi soir une opération de contrôles et de recensement des usagers du tronçon de la Départementale 12 qui relie Bussières-et-Pruns à Thuret entre 20 heures et 22 heures. L'horaire supposé de l'accident se situant aux alentours de 21 heures. Environ 80 véhicules ont été contrôlés lors de cette opération placée sous le commandement du chef d'escadron Bruno Wallart.

S'il n'est pas complètement exclu que l'accident ait pu être provoqué par un conducteur de passage dans la région, la piste d'un habitué des lieux est toutefois privilégiée. Cet axe secondaire étant essentiellement fréquentée par des "gens du cru".

L'enquête avance

Au-delà de ce recueil de témoignages, l'enquête avance... Les gendarmes s'intéressent particulièrement à un véhicule de type utilitaire (peut-être de couleur claire). Des éléments d'optique (phares) et plastiques de la carrosserie (rétroviseur) ont été retrouvés sur les lieux de l'accident. Ils sont en cours d'exploitation par les spécialistes du plateau d'identification des véhicules de l'IRCGN (Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale).

Sidération au Cada de Bussières-et-Pruns

Une semaine après le drame, c'est toujours la tristesse et la douleur au Cada de Bussières-et-Pruns. Les deux frères étaient arrivés depuis une dizaine de jours avec leur famille. "C'est la sidération", avait réagi Chantal Charrade, présidente du Cada, jointe par France Bleu Pays d'Auvergne. La famille venait de déposer sa demande d'asile. Le survivant du terrible choc se remet lentement de ses nombreuses fractures. Il est sorti de l'hôpital.