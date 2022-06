Les gendarmes et les douaniers de Dordogne organisent une grande opération de contrôle des camions

Une importante opération de contrôle était organisée ce jeudi sur les routes de Dordogne. Les gendarmes, les douaniers mais aussi des inspecteurs de l'URSSAF étaient mobilisés pour contrôler les poids lourds à Mussidan, Boulazac et au péage de La Bachellerie. Cette opération coordonnée s'est tenue dans toute la région Nouvelle Aquitaine, sur la même journée. En tout, plus de 400 agents ont été mobilisés sur 47 points de contrôle. L'objectif est triple : améliorer la sécurité routière, lutter contre le transport illégal de marchandise et le travail dissimulé.

Les gendarmes ont arrêté des camions mais aussi des utilitaires. Ils vérifient comme habituellement les papiers du véhicule et procèdent à des tests d'alcoolémie et de stupéfiants. Les poids lourds sont particulièrement visés car ils provoquent des accidents plus dangereux. Sur 11 accidents impliquant des camions en 2021, 6 accidents étaient mortels.

Ces contrôles routiers permettent aussi des vérifications inopinées des activités des entreprises. En même temps que le contrôle des gendarmes, les douaniers fouillent l'intérieur des camions pour vérifier qu'il n'y a pas de transport de marchandise illégal : tabac, drogue, armes ou contrefaçon.

Avec la hausse des prix, il y a plus d'entreprises qui tentent de ne pas déclarer certains produits.

Pendant ce temps là, l'inspectrice de l'URSSAF analysent les documents de l'entreprise. L'objectif est de lutter contre la fraude et le travail au noir. "On constate une hausse des redressements, j'ai eu en six mois le double de redressements qu'en un an l'année dernière, explique l'inspectrice, qui souhaite rester anonyme. Avec la hausse des prix, il y a plus d'entreprises qui tentent de ne pas déclarer certains produits."

L'A89 est un axe stratégique. De nombreux poids-lourds empruntent cette autoroute pour rejoindre la péninsule ibérique, où le trafic illégal est plus dense.