Les gendarmes et policiers berrichons veillent sur votre maison pendant vos congés

Comme chaque été en Berry policiers et gendarmes vous proposent l'opération Tranquillité Vacances. Ils organisent des rondes pour surveiller votre maison en votre absence. Illustration près d'Argenton-sur-Creuse.

C'est un dispositif de lutte contre les cambriolages bien utile quand on part en vacances : l'opération Tranquillité Vacances des forces de l'ordre. Les patrouilles de police ou de gendarmerie viennent faire des rondes à votre domicile de jour comme de nuit, en votre absence, une manière de s'assurer que tout va bien. France Bleu Berry a suivi une patrouille sur la commune du Pêchereau, près d'Argenton-sur-Creuse.

Le voisinage donne des informations aux gendarmes

Rémy est agriculteur au Pêchereau. Cet été il est chargé de surveiller la maison de sa voisine partie en vacances, "on arrose les fleurs, alors on va chez elle". Le dialogue s'installe avec la patrouille de gendarmerie venue d'Argenton. "Rien à signaler ?", "Non tout est calme, la maison est sous alarme... par contre il y a un problème, il y a un camion qui a accroché la ligne de téléphone, on n'a plus de téléphone, ni d'internet".

Montrer la présence de la gendarmerie dans nos campagnes" (Adjudant Hauchard)

L'Adjudant-Chef Baudouin Hauchard, réserviste engagé sur ces opérations de surveillance. © Radio France - Jonathan Landais

Ces opérations ne servent pas qu'à surveiller les habitations, elles permettent aussi de garder le contact au plus près de la population pour faire remonter tout type d'informations. "Cela montre la présence de la gendarmerie dans nos campagnes, il y a des endroits qui ne sont pas toujours visités régulièrement, c'est une présence visible et qui rassure", explique l'adjudant Baudouin Hauchard, ancien sous-officier à Vierzon, à la retraite depuis un an. Ce réserviste reprend du service cet été pour l'opération tranquillité vacances.

50 à 60 maisons surveillées en deux mois

Visiblement le dispositif Tranquillité Vacances fonctionne bien : rien que sur la communauté de brigades d'Argenton-sur-Creuse, ce sont entre 50 et 60 maisons qui sont surveillées cette année entre juillet et août. "Nous sommes l'une des unités du département qui réalisons le plus d'opérations Tranquillité Vacances pendant l'été, nous avons en moyenne 50 à 60 maisons à surveiller en juillet et en août".

Y'a-t-il une raison particulière ? "Pas spécialement, c'est surtout le bouche-à-oreille qui fait fonctionner le dispositif", explique le Lieutenant Jérôme Boizard, commandant de la communautés de brigades d'Argenton-sur-Creuse, qui regroupe les brigades d'Argenton, Saint-Benoît-du-Sault et Eguzon. Cette communauté de brigades fait travailler 26 gendarmes sur 36 communes.

Davantage de réservistes mobilisés cet été

"La particularité cette année, c'est que le nombre de journées de réserves qui nous est accordée est en forte augmentation, ce sont vraisemblablement des crédits supplémentaires qui ont été débloqués dans le cadre de l'état d'urgence", poursuit le Lieutenant. En juillet il a pu mobiliser 20 patrouilles de 3 réservistes sur les brigades d'Argenton, Saint-Benoit et Eguzon, des effectifs en nette hausse par rapport aux années passées.

Trois conseils avant de partir en vacances

Eviter de se confier ou de diffuser des informations personnelles sur les réseaux sociaux avant son départ

Demander à un voisin de venir relever le courrier ou ouvrir les fenêtres (une boîte aux lettres qui déborde est un signe de non occupation du logement qui peut mettre la puce à l'oreille des cambrioleurs)

Laisser un double de ses clés à un proche par précaution

Il est toujours possible de s'inscrire pour l'opération Tranquillité Vacances (ça marche toute l'année, mais surtout l'été). Il suffit de s'inscrire dans la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche de chez vous.