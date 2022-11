Les gendarmes face aux "fous du volant" lors du retour des vacances de la Toussaint en Mayenne

Au cours du week-end de retour de vacances de la Toussaint, les gendarmes de la Mayenne ont opéré plusieurs opérations de surveillance et de contrôles sur les routes du département. Des dizaines d'infractions au code de la route ont été constatées et 21 permis de conduire ont été retirés, pour des excès de vitesse ou pour des comportements inappropriés au volant comme conduire en état d'ébriété ou sous l'emprise de produits stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique. "Les contrôles renforcés se poursuivront jusqu'à la fin de la fin de l'année afin de lutter contre les comportements accidentogènes" explique la gendarmerie dans un communiqué.

Parmi les gros excès de vitesse relevés, celui d'un conducteur sur la RD 19, commune de Saint-Aubin-du-Désert : les motards l'ont flashé à 134 km/h pour une vitesse limitée à 80 km/h et celui d'un autre sur la RN 12, commune de Saint Pierre des Landes, à 129 km/h pour une vitesse limitée à 80 km/h.