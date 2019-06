Les gendarmes frappent un grand coup contre le trafic de drogue dans le secteur de Forbach

Cinq personnes ont été placées en garde à vue ce lundi après une opération de gendarmerie qui a mobilisé une cinquantaine de militaires. Des perquisitions ont été menées dans le centre de Forbach, mais aussi à Behren-Lès-Forbach et à Freyming-Merlebach.

Forbach, France

Une cinquantaine de gendarmes se sont déployés un peu avant 7 heures ce lundi sur cinq objectifs, cinq domiciles à Freyming-Merlebach, Behren-Lès-Forbach et dans le centre de Forbach, rue Nationale. Cette opération vise à mettre un coup d’arrêt à un trafic de drogue. Des produits stupéfiants, du cannabis et différentes drogues dures, ont été saisies mais on ne sait pas quoi précisément ni en quelle quantité. Cinq personnes ont été placées en garde à vue.

Cette opération de grande ampleur s’est déroulée sans incident. Elle a mobilisé des gendarmes de Forbach, Thionville, Sarrebourg et des équipes cynophiles de Metz. Elle fait suite à une enquête entamée en début d’année et qui n’est pas terminée.