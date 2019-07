Les gendarmes intensifient leur présence sur l'aire d'autoroute de Montélimar

Montélimar, France

Les gendarmes de la Drôme ont désormais un chalet sur l'aire de repos de Montélimar, un chalet où les automobilistes peuvent venir les trouver facilement. C'est la nouveauté de cet été. Les patrouilles qui vont au contact des automobilistes, elles, sont expérimentées depuis l'été dernier.

Deux gendarmes sillonnent l'aire jour et nuit si besoin, les jours de fortes affluences. Ils font de la prévention auprès des automobilistes : ils donnent des conseils de sécurité routière mais aussi des conseils pour ne pas être victime de vol à la roulotte par exemple.

La patrouille montre au Général Philippe Guimbert les flyers distribués aux automobilistes © Radio France - Nathalie Rodrigues

Une nette diminution des vols à la roulotte

La patrouille surveille le comportement des visiteurs de l'aire, fait regrouper les camping car pour mieux prévenir les vols. Et les résultats sont là : "depuis début juillet, nous avons eu 5 vols à la roulotte sur cette aire de repos, contre 2 par jour précédemment" explique le Capitaine Martinez, à la tête de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière dans la Drôme.

C'est la seule aire d'autoroute de France où est organisé un tel système de patrouilles de contact, et c'est un système pertinent pour le Général Philippe Guimbert, commandant de la région de gendarmerie en Auvergne-Rhône-Alpes : "ce n'est pas Paris qui a dit "il faut faire ceci ou cela". C'est localement que l'on sent le terrain, on sent ce qu'il faut faire, on sent la menace si menace il y a et on trouve les moyens d'y répondre."

L'aire de Montélimar est la plus grande d'Europe. Plus de 1300 places de parking, 20 hectares, et une fréquentation qui dépasse la population de la commune de Montélimar. 50 000 personnes y sont passées samedi dernier.

L'aire de repos de Montélimar sera par ailleurs bientôt équipée du dispositif LAPI, des caméras qui lisent automatiquement les plaques d'immatriculation et aideront à identifier les délinquants. Le dispositif est financé par Vinci Autoroutes.