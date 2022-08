Les gendarmes interceptent deux automobilistes à 240 km/h sur l'A10 en Indre-et-Loire

Deux automobilistes ont été flashés à 240 km/h dimanche 14 août vers 18 heures sur l'autoroute A10 (sens Bordeaux-Paris), dans le secteur de Monnaie en Indre-et-Loire. En plein week-end de chassé-croisé, ils roulaient environ 110 km/h au dessus de la limite autorisée sur l'autoroute (130 km/h) à bord d'un Range Rover SVR et d'une Suzuki Swift Sport.

Les deux conducteurs âgés de 23 et 53 ans ont été arrêtés par les militaires du peloton motorisé de Monnaie. Leur permis leur a été retiré sur-le-champ par les gendarmes, et les véhicules placés en fourrière. Sur les réseaux sociaux, l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de la gendarmerie d'Indre-et-Loire ironise : "la saison de Formule 1 bat son plein et les premiers baquets viennent de se libérer."

Les deux hommes sont convoqués prochainement devant la justice. Ils devraient être sanctionnés par la perte de 6 points sur leur permis de conduire et par une amende de 1.500 euros.