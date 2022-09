Les gendarmes interpellent 6 mineurs à bord d'une voiture volée à Courthézon

Le pire a sans doute été évité ce vendredi entre Avignon et Courthézon lorsqu'une patrouille de gendarmes d'Avignon repèrent un véhicule volée. Son conducteur refuse d'obtempérer et prend immédiatement la fuite à vive allure. Direction Courthézon avec en prime feux tricolores brûlés, sens interdits et excès de vitesse ! La course poursuite dure plus d'une heure jusqu'à leur arrivée sur Courthézon. Là, le conducteur et ses cinq passagers tombent sur un dispositif de contrôle anti-rodéo.

A la vue des gendarmes, les six occupants -âgés de 14 à 16 ans- abandonnent le véhicule et s'enfuient à pied dans une impasse ! Les gendarmes les ont alors interpellés et placés en garde à vue pendant 7 heures. Ils feront l'objet très bientôt d'une convocation devant la Justice.