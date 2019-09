Les gendarmes interpellent un montois à 163 km/h sur la D933 entre Agen et Mont-de-Marsan

Un montois de 47 ans s'est fait arrêter sur la départementale 933, entre Mont-de-Marsan et Agen, à 163 km/h (vitesse retenue 154 km/h par les gendarmes). Ce sont les motards de la gendarmerie qui l'ont interpellé. Sa Porsche Cayenne a été placée à la fourrière et son permis de conduire suspendu.

Département Landes, France

Ce montois de 47 ans était certainement pressé de rentrer, vendredi soir. Il s'est fait contrôler à 163 km/h (vitesse retenue 154 km/h) sur la départementale 933, entre Agen et Mont-de-Marsan, là où la vitesse est normalement limitée à 80 km/h. Ce sont les motards de la gendarmerie des Landes qui ont interpellé le chauffard à dix kilomètres de Saint-Justin, près de Roquefort.

Le permis du conducteur suspendu

Le montois de 47 ans a vu son permis retiré et suspendu, jusqu'à son passage devant le tribunal de Mont-de-Marsan. D'après les gendarmes, il n'était pas alcoolisé et il n'avait pas consommé de drogues. Sa voiture, une Porsche Cayenne, a été saisi et placé dans une fourrière.