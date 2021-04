Un appel à témoins lancé après la découverte d'un corps à Paimboeuf ce week-end

Le corps d'une femme a été retrouvé par des promeneurs flottant dans la Loire à Paimbeouf (Loire-Atlantique), ce samedi 3 avril. La gendarmerie de Saint-Brevin-les-Pins tente de l'identifier et lance un appel à témoins.

Le corps d'une femme d'une quarantaine d'années

C'est dans l'après-midi, ce samedi 3 avril, que les gendarmes sont alertés de la découverte d'un corps dans la Loire à Paimboeuf par des promeneurs. Il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'années (selon les estimations des gendarmes), les yeux marrons et mesurant entre 1,60 mètre et 1,65 mètre. Elle était vêtue d'une combinaison en polaire de couleur foncée et de chaussures noires à scratches.

Le profil ne correspond à aucune disparition connue des gendarmes. Le parquet de Saint-Nazaire a ouvert une enquête menée par la compagnie de Saint-Brevin-les-Pins. Toute personne ayant des informations est invitée à contacter la gendarmerie au 02.40.27.21.29.