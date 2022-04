Les gendarmes lancent un appel à témoins après un choc frontal à La Baume-d'Hostun

Le 12 avril, deux voitures se sont percutées au carrefour des départementales 532 et 125 à La Baume-d'Hostun (Drôme). L'un des conducteurs ne se souvient plus de la scène. Les gendarmes espèrent recueillir des renseignements permettant de comprendre ce qu'il s'est passé.

Ce mardi 12 avril, aux alentours de 8h45, deux voitures se sont violemment percutées à La Baume-d'Hostun (Drôme), au croisement des départementales 532 et 125. Une dizaine de sapeurs-pompiers et une équipe médicale du Samu de la Drôme sont intervenus sur place. Un conducteur, gravement blessé, a dû être désincarcéré. Un autre a été plus légèrement blessé avec son fils de deux ans dans la voiture.

Les gendarmes tentent de comprendre comment ce choc frontal a-t-il pu avoir lieu. Le père de famille de 43 ans, légèrement blessé, ne se rappelle plus de la scène. Les gendarmes de la brigade de Chatuzange-le-Goubet, qui ont ouvert une enquête, lancent donc un appel à témoins.

L'accident concerne une Porsche 911 Carrera noire et une Opel Zafira gris-bleu clair. Un conducteur de 76 ans, a dû être désincarcéré. Il a été transporté en urgence absolue sur le centre hospitalier de Grenoble. Si vous avez des renseignements permettant d'aider les enquêteurs, merci de contacter les gendarmes au 04 75 70 03 37.