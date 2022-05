Drôme : les gendarmes lancent un appel à témoins après une violente bagarre sur l'autoroute A7

Les esprits se sont peut-être un peu échauffés à cause des bouchons ce jeudi matin sur l'autoroute A7. En tout cas, le peloton motorisé de Malataverne cherche à comprendre ce qui a pu provoquer une violente bagarre sur la bande d'arrêt d'urgence vers 10h30 au niveau de Montélimar. Les enquêteurs lancent un appel à témoins. Trois hommes ont été arrêtés par les gendarmes à Orange (Vaucluse) puis placés en garde à vue dans la Drôme.

Vers 10h30, non loin de l'aire de la Coucourde, une bagarre a éclaté entre deux conducteurs. Trois hommes d'une vingtaine d'années - non connus de la justice - sortent d'une même voiture et s'en prennent à un conducteur seul. Ce dernier souffre d'une plaie à la tête et est hospitalisé à Montélimar. Les circonstances sont floues. Si vous avez été témoin de cette bagarre, vous pouvez contacter le 04.75.90.65.58.