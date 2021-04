Les gendarmes mettent fin aux agissements d'un groupe criminel spécialisé dans le vol des personnes âgées

Dix personnes dont trois femmes ont été interpellées en début de semaine dans le Var, les Bouches-du-Rhône et en Roumanie pour leur implication dans un groupe criminel organisé spécialisé dans le vol de bijoux chez des personnes âgées. Parmi ces dix individus, deux marseillais soupçonnés d'être des receleurs, et huit personnes de nationalité roumaine et ukrainienne. Les perquisitions qui ont suivi les interpellations ont permis de saisir près de trois kilos d'objets en argent, près d'un kilo de bijoux en or conditionnés en ballots, des Louis et des Napoléons en or.

"VAPAG83"

Le phénomène s'est particulièrement développé au cours du second semestre 2020. Une très nette recrudescence de vol de bijoux au préjudice des personnes âgées, dans le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, et les Alpes-Maritimes. Un groupe d'enquête est alors constitué, le groupe "Vol Au Préjudice des Personnes Agées 83", sous la houlette de la brigade des recherches de la compagnie de gendarmerie de Brignoles. Les enquêteurs acquièrent rapidement la certitude qu'ils sont face à un groupe organisé, avec des méthodes bien rodées. Leurs investigations vont le confirmer en mettant en lumière au moins une quarantaine de faits en quelques mois.

une femme enceinte

Pour détourner l'attention de leurs victimes potentielles, les voleurs se présentaient en couple au domicile des personnes âgées. Et pour attirer la sympathie, la femme était enceinte. "Pendant qu'elle se faisait caresser le ventre pour détourner l'attention des seniors, son prétendu mari faisait le tour de la maison et embarquait les bijoux" indique un proche du dossier. Des bijoux qui très rapidement étaient emmenés à Marseille, chez un receleur. Receleur qui lui même, les faisait convoyer jusqu'en Roumanie, par un biais classique : la route empruntée par deux chauffeurs routiers polonais.

Après plusieurs mois d'enquête, les interpellations ont donc eu lieu en début de semaine. Trois premières personnes, un des deux receleurs présumés et les deux chauffeurs routiers polonais en pleine transaction, ont été arrêtées lundi dans le secteur d'Aix-En Provence. Puis le lendemain, mardi, cinq autres membres présumés de ce groupe organisé ont été interpellés au Muy, à Aix-en-Provence et à Marseille. Enfin avec le soutien d'Europol, deux autres individus ont été arrêtés mercredi en Roumanie. Un dispositif opérationnel qui a mobilisé 100 gendarmes de différentes unités.

des victimes probablement plus nombreuses

Lors des perquisitions, 13 000 euros ont été retrouvés en liquide, un véhicule a été saisi, plusieurs kilos d'objets en argent et de bijoux en or, ainsi que des pièces d'or. Des bijoux qui ne proviennent pas forcément des vols déjà listés, laissant penser que la marchandise ne restait pas longtemps dans les mains des receleurs avant d'être convoyée vers l'étranger. Laissant penser également que le nombre de victimes pourrait vraisemblablement dépasser la quarantaine déjà recensée.

Sur les dix personnes placées en garde à vue, quatre ont été présentées à un magistrat instructeur. Un individu a été placé en détention provisoire, les autres sont sous contrôle judiciaire.