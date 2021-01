Les gendarmes mettent la main sur une quantité de drogue non-négligeable à Saint-Laurent-d'Aigouze

Alertés pour des faits de violence, les gendarmes de Vauvert (Gard) mettent la main sur une quantité de d'herbe de cannabis et de résine de cannabis non-négligeable.

Alertés pour des faits de violence (dans le cadre d’une enquête de flagrance) les gendarmes de Vauvert ont perquisitionné ce lundi le domicile d'une personne mise en cause. Une perquisition qui leur a permis de mettre la main sur plus de 400 grammes d'herbe de cannabis, plus de 300 grammes de résine de cannabis, mais également quelques dizaines de grammes de cocaïne.

Les addictions mère de tout les vices

Les faits de violence sont très souvent liés à l’usage de produits stupéfiants et à la consommation excessive d’alcool. La gendarmerie rappelle que Drogues Info service peut vous aider à vous défaire des addictions. Contactez le 0800.23.13.13 (appel est gratuit depuis un téléphone fixe et anonyme).