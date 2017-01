Les gendarmes mobilisés en Touraine, et plusieurs rétention de permis à la clef

Plusieurs automobilistes ont été contrôlés avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à la limite autorisée dans la nuit du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017. Une centaine de gendarmes étaient mobilisés sur les routes de Touraine, sur une vingtaine de points de contrôles dans le département.

Si vous cherchez une bonne résolution pour 2017, en voici une : ne pas conduire, quand vous avez bu. Des automobilistes vont s'en souvenir en Indre-et-Loire.

Les forces de l'ordre étaient mobilisés pour ce nouvel an, avec une centaine de militaires déployés sur les routes de Touraine, et une vingtaine de points de contrôles. Et malheureusement, la pêche a une nouvelle fois été bonne.

Selon les chiffres encore provisoires, ceux des motards de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière, au moins 35 automobilistes avaient trop bu pour conduire. Un autre avait consommé de la drogue.

Au total, il y a eu au moins une vingtaine de rétention de permis en Touraine, mais heureusement, aucun accident grave à signaler.