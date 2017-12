Les gendarmes mobilisés pour savoir si des drones survolent l'usine Eurenco de Sorgues

Suspicions de survol de jour comme de nuit de l'usine Eurenco, un site sensible, par des drones.

Un dispositif de surveillance de la gendarmerie déployé sur l'usine Eurenco de Sorgues, un site sensible.

Il y avait des soupçons de survol du site par des drones le jour comme la nuit, cela reste un soupçon, car les gendarmes n'ont rien relevé. Eurenco produit des explosifs.

Il est interdit de faire voler un drone au-dessus d'une ville, et d'une usine, interdit également de l'utiliser la nuit, des amendes sont prévues par la loi, et en juillet 2018, il faudra les faire immatriculer et les pilotes devront passer un examen de " conduite ".