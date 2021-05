Les gendarmes mobilisés près de Morlaix pour empêcher l'organisation d'une rave-party

Peut-être une énième rave-party en Bretagne ce week-end ? Les gendarmes du Finistère n'écartent pas cette possibilité après avoir été prévenus par un agriculteur de Saint-Thégonnec, près de Morlaix, ce samedi. Il prévient les autorités lorsqu'il aperçoit deux camionnettes de teufeurs, accompagnées de six voitures dans un champ de la commune.

À l'arrivée des gendarmes, il n'y a plus personne sur place mais la grille d'accès au champ est ouverte. Pour empêcher toute tentative, une trentaine de gendarmes sont mobilisées sur le secteur et vont patrouiller dans la soirée et une bonne partie de la nuit.

Déjà plusieurs rave-parties en Bretagne

Le 1er janvier, la Bretagne avait déjà accueilli une rave-party géante de 5000 personnes à Lieuron (Ille-et-Villaine) et une autre le 1er mai au Haut-Corlay (Côtes-d'Armor). Ce week-end, la mairie de Lancieux a elle aussi pris les devants pour empêcher toute organisation de fête clandestine sur sa commune.