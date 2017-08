Les gendarmes mobilisés sur les routes de la Mayenne pour les retours du week-end du 15 août

De nombreux contrôles de vitesse et d'alcoolémie ont été réalisés ce mardi sur les routes de la Mayenne, pour les retours du week-end prolongé du 15 août. Et malheureusement, la pêche à a été bonne.

Vous les avez peut-être vu sur les bords des routes de la Mayenne. Les forces de l'ordre étaient mobilisées ce mardi, pour retours du week-end prolongé du 15 août. Policiers et gendarmes ont réalisé des contrôles de vitesse, d'alcoolémie et de stupéfiants.

La mortalité routière en hausse

La compagnie de Château-Gontier par exemple avait mis en place une vingtaine de points de contrôle dans toute la moitié sud du département, avec une trentaine de gendarmes sur le terrain toute la journée et dans la soirée.

Un important dispositif déployé, d'autant plus que les derniers chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons : quinze morts depuis le début de l'année sur les routes du département. Pour le moment l'année 2017 est la plus meurtrière depuis trois ans. Sur les 8 derniers mois, la mortalité sur les routes de la Mayenne a augmenté de 28 % par rapport à l'année dernière, 50 % de plus qu'en 2015.

"Ce sont des morts, des blessés, des familles touchées" - le Capitaine Bruno Bac.

"Les chiffres ne sont pas bons. Nous avons une augmentation des accidents, des tués, des blessés", reconnait le Capitaine Bruno Bac, le commandant en second de la compagnie de Château-Gontier. "Notre mission, c'est d'être présents pour lutter contre l'insécurité routière. L'insécurité routière, ce sont des morts, des blessés, c'est des familles touchées, des familles endeuillées. Vous pouvez interroger chaque gendarme, il a en image un accident mortel, avec une famille à prévenir, un drame vraiment et on ne reste jamais insensible à ce genre de situation", ajoute le Capitaine.

Les contrôles sont toujours efficaces. Après il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience des usagers de la routes".

"L'enjeu c'est de sensibiliser à tous les facteurs susceptibles de créer un accident : la vitesse, le non respect des distances de sécurité, le téléphone. L'idée c'est de rappeler qu'en même pas une demie seconde, on peut se tuer ou tuer des gens, ou les blesser gravement, ruiner des vies", selon Laetitia Cesari-Giordani, sous-préfète des arrondissements de Laval et de Château-Gontier, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne. "C'est le moment d'en remettre un coup, après les gens vont reprendre le travail ou rentrer chez eux. Il faut qu'ils aient en tête la nécessité de faire attention sur la route, et d'être prudent".

"En même pas une demie seconde, on peut ruiner des vies".

Les contrôles de ce mardi ont porté leurs fruits. Vingt-quatre automobilistes ont été contrôlés en excès de vitesse. Un habitant d'Évreux notamment, qui revenait de quelques jours à Pornic, a été contrôlé à 141 kilomètres heure au lieu de 90, sur la départementale 771 entre Craon et Renazé. Son permis lui a été retiré pour 3 mois minimum.

Par ailleurs, un conducteur avait trop bu d'alcool, un autre avait consommé de la drogue. Avant ces contrôles, il y avait déjà eu 6 rétentions de permis dans le département.