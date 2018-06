Le Pontet, France

C'est l'une des préconisations de la police de sécurité du quotidien, être plus près des Français. Et où sont les Vauclusiens ? Ils sont aussi à faire des emplettes, dans les zones commerçantes. Les gendarmes s'adaptent et la brigade du Pontet s'installe au centre commercial Avignon-nord. Auchan-le Pontet.

C'est une première en Vaucluse. Les gendarmes seront là deux après-midis par semaine, le jeudi et le vendredi.