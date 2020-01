Les gendarmes poursuivent leurs recherches après la disparition de Laëtitia à Toulon

Toulon, France

Les gendarmes de la Section de recherches de Marseille et de la Brigade de recherches de La Valette poursuivent leurs investigations et recherches après la disparition de Laëtitia Hémery, la nuit du Nouvel An à Toulon. Ce lundi 20 janvier, en fin d'après-midi, un hélicoptère de la gendarmerie a survolé les pentes du Faron. En vain. La veille, la famille de la jeune mère de famille avait également organisé des recherches sur les sentiers du mont toulonnais. La famille annonce d'ailleurs que, si l'enquête ne permet pas de localiser Laëtitia avant, une nouvelle battue aura lieu ce dimanche 26 janvier, toujours au Faron.

Laëtitia Hémery, 31 ans, mère de 4 enfants, a disparu la nuit du Nouvel An après avoir passé le réveillon avec son ex-compagnon dans un restaurant du quartier du Mourillon à Toulon. L'homme a été mis en examen pour meurtre sur concubin et placé en détention. Il nie les faits.