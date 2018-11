Uckange, France

La vidéo publiée sur twitter fait le buzz. On y voit deux personnes avec le visage dissimulé, en train de tronçonner un lampadaire. Le début d'une soirée Halloween très agitée dans cette commune au sud de Thionville.

Le seul but était de casser du gendarme

Le maire d'Uckange Gérard Léonardi n'hésite pas à parler de "guet-apens". Tout était préparé selon lui, après 20h30, les jeunes ont "trouvé des barrières de chantier pour barricader la route". Ensuite ils se sont sentis "gênés par les caméras de vidéosurveillance", deux personnes, le visage masqué, ont "déconnecté une caméra en abîmant le mât qui l'alimentait". Ils ont tronçonné le poteau, "leur but n'était pas de dégrader trop mais d'attendre que les gendarmes interviennent". Les gendarmes lourdement équipés sont arrivés dans le secteur, ils ont été accueillis "par des cailloux et des parpaings lancés sur les véhicules". L'hélicoptère de la gendarmerie a dû intervenir, tout est rentré dans l'ordre après minuit.

"Inadmissible"

Pour le maire d'Uckange, c'est l'appel à la "purge" contre les forces de l'ordre qui est la cause de ces incivilités. "Le seul but était de casser du gendarme" explique Gérard Léonardi. "C'est pourtant un quartier où on investit plus pour que les familles se sentent bien, qu'elles vivent dans de très bonnes conditions et puis une quinzaine de jeunes cons foutent tout le travail en l'air en quelques heures."