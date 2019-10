Les gendarmes raisonnent un homme qui allait se jeter du pont de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire, France

Sur leur page Facebook, les gendarmes de Loire-Atlantique relatent que ans la nuit du 8 au 9 octobre, vers 3h30 du matin, sur le pont de Saint-Nazaire, une femme aperçoit un homme qui se situe de l'autre côté de la rambarde, du côté du vide. Elle alerte les gendarmes et transmet la localisation précise de l'endroit. Trois hommes du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de Saint-Nazaire se rendent sur place. Ils repèrent la personne suicidaire. Une discussion s'engage. Le trentenaire leur explique son mal-être. Au bout de quelques minutes, les militaires réussissent à le raisonner et à le faire repasser du bon côté de la rambarde. Pris en charge par les pompiers, l'homme est conduit à l'hôpital.