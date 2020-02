Héric : les gendarmes relancent un appel à témoin après l'accident mortel du 1er janvier

Les gendarmes de Nozay lancent un nouvel appel à témoin après l'accident mortel du 1er janvier 2020 à Héric. Une collision entre une voiture et un scooter à 7h40, sur la 2x2 voies à Héric entre Rennes et Nantes. L'un des deux hommes du scooter, âgé de 22 ans, est décédé, l'autre passager a été gravement blessé.

Le conducteur a pris la fuite, et n'a toujours pas été retrouvé, deux mois après, malgré un premier appel à témoin. Selon les gendarmes, la voiture en question est une Seat modèle Ibiza ou Cordoba, génération 2003-2004. Elle présenterait des traces du choc avec le scooter, et a circulé entre Nantes et Héric ce matin là.

Si vous avez des informations, il faut contacter le peloton motorisé de Nozay au 02 40 79 58 49 ou pmo.nozay@gendarmerie.interieur.gouv.fr.