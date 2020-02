Les gendarmes retrouvent 850 grammes d'herbe de cannabis chez un habitant de Bourganeuf

Mardi 18 février, les gendarmes interpellent le conducteur d'un fourgon à Bourganeuf, au comportement suspect. Ils retrouvent ensuite chez lui de l'herbe et de la résine de cannabis. L'homme de 55 ans sera jugé en juillet.

850 grammes d'herbe de cannabis et 27 grammes de résine de cannabis ont été retrouvés au domicile du Creusois.

Les gendarmes de Bourganeuf sont alertés par le comportement suspect du conducteur d'un fourgon mardi 18 février, lors d'un contrôle routier. Au volant, un habitant de la commune âgé de 55 ans. Le dépistage du cannabis se révèle positif.

Les gendarmes se rendent donc chez lui et découvrent 850 grammes d'herbe de cannabis, 27 grammes de résine et "un petit nécessaire pour produire et consommer, un vrai jardinier en herbe".

Son permis de conduire lui a été immédiatement retiré, débouchant sur une suspension administrative de six mois. Il sera jugé en juillet en procédure de "plaider coupable".