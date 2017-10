Les gendarmes saisissent du tabac et des cigarettes de contrebande dans le nord Côte-d'Or

70 cartouches et 40 kg de tabac de contrebande ont été saisis le 7 octobre par les gendarmes à Châtillon-sur-Seine. Plusieurs personnes originaires du nord Côte-d'Or ont été interpellées et seront convoquées devant la justice. La valeur marchande, en France, du "lot" découvert : 16 000 euros.

Cela faisait deux mois que les gendarmes de Châtillon-sur-Seine et de Montbard étaient sur la piste d'un trafic de cigarettes et tabac de contrebande. Ils ont effectué une belle saisie de cigarettes et tabac de contrebande, samedi dernier à Châtillon-sur-Seine.

70 cartouches et 40 kg de tabac, en provenance du Luxembourg ont été découvert dans plusieurs véhicules.

La marchandise d'une valeur de 8000 euros au Luxembourg coûte le double en France. Plusieurs personnes originaires du nord Côte-d'Or ont été placées en garde à vue et interrogés. Elles devront prochainement répondre de leurs actes à l'occasion d'une convocation en justice.

Les gendarmes estiment que ce trafic pourrait avoisiner les 60 000 euros ( en valeur Luxembourgeoise) sur l'année.