Les gendarmes tirent sur une BMW qui avait foncé sur leur voiture : le plan Epervier est déclenché en Seine-et-Marne

Le plan Epervier, qui permet de quadriller une zone, a été déclenché vendredi en Seine-et-Marne. Les gendarmes recherchent des malfaiteurs. Vers 7h30, près de Rebais, ils avaient tiré une vingtaine de coups de feu sur une BMW qui avait percuté l'une de leur voiture en faction devant une bijouterie.

Les gendarmes sont à la recherche de malfaiteurs en Seine-et-Marne. Le plan Epervier a été déclenché vendredi. Ce plan permet de quadriller un territoire afin de localiser et d'arrêter plus rapidement des suspects. Quatre patrouilles de gendarmeries et des unités mobiles sont mobilisées. Des barrages ont été mis en place. Un hélicoptère décollera quand les conditions météorologiques le permettront. Les départements proches sont aussi en alerte.

Une entreprise de bijoux comme cible

Vendredi matin, à 7h30, à Rebais, près de Coulommiers (Seine-et-Marne), un véhicule est arrivé près d'une entreprise de bijoux qui craignait des cambriolages. L'entreprise était étroitement surveillée par les gendarmes. Une voiture de gendarmerie était en faction devant les locaux. Une BMW grise est venue percuter la voiture des gendarmes après avoir repéré sa présence. Aucun militaire n'a été blessé.

Une vingtaine de coups de feu ont été tirés par les gendarmes

Les gendarmes ont tiré une vingtaine de coups de feu pour tenter d'immobiliser la voiture des malfaiteurs. Ils n'ont pas réussi à freiner la BMW, précise la préfecture de Seine-et-Marne. Les malfaiteurs ont pu s'enfuir. Ils n'ont pas répliqué aux tirs. Pour les retrouver, le plan Epervier a donc été déclenché. A cette heure, les fuyards sont toujours dans la nature.