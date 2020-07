Un chauffard poursuivi par les gendarmes vauclusiens sur l'autoroute A7

En début d'après-midi ce vendredi, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière repèrent un automobiliste à la conduite dangereuse. Celui-ci circule sur l'autoroute A7 quand il est pris en filature. Les gendarmes le suivent jusqu'au péage d'Avignon Nord.

Au moment de sortir de l'autoroute, l'homme semble brusquement changer d'avis et tente un demi tour au frein à main, avant d'apercevoir les gendarmes. Nouveau demi-tour, et le chauffard passe alors le péage dans le bon sens et se dirige vers la zone commerciale voisine.

La poursuite finit par un tonneau.

Sorti de l'autoroute, l'individu se dirige vers le magasin But tout proche, mais il percute une voiture et part en tonneaux. Il réussit à s'extraite de la voiture et prend la fuite à pied. Les gendarmes ont mobilisé un hélicoptère et des maîtres chiens pour tenter de le retrouver.