Les gendarmes vont contrôler sur les routes de Dordogne ce weekend avant le 15 août

Ne demandez pas aux gendarmes "Quels sont les chiffres ?", ils ne sont pas là pour ça. "Notre objectif est que vous arriviez à bon port en entier précise Nicolas Dufaud le secrétaire général de la préfecture de Dordogne. Il faut faire ralentir et faire prendre conscience à chacun qu'il faut être prudent sur la route".

Un automobiliste arrêté à 144 km/h au lieu de 80

Plusieurs dizaines de militaires ont participé ce mercredi à une opération de contrôle sur la RN 21, notamment au niveau d'un rond-point de Créavallée à Notre-Dame-de-Sanilhac. Ils ont dressé dix infractions, donc trois pour des excès de vitesse importants. Un automobiliste a été arrêté après avoir roulé à 144 km/h sur une route limitée à 80. Deux autres excès de vitesse ont été relevés à 112 et 118 km/h. Les militaires ont également verbalisé quatre conducteurs qui téléphonaient au volant et deux conducteurs de scooter qui n'étaient pas en règle.

La préfecture de la Dordogne annonce qu'il y aura de nouveaux contrôles sur les routes du département pendant ce weekend avant le 15 août. " Nous avons 10% de présence en plus sur les routes par rapport à l'an dernier" indique Nicolas Dufaud.

Plus d'accidents et de blessés que l'an dernier

Depuis le début de l'année, on compte 19 morts sur les routes de Dordogne. "C'est le même bilan que l'an dernier, sauf que le nombre d'accidents et de blessés a augmenté". Il y a eu 115 accidents et 146 blessés sur les routes de Dordogne.

Les gendarmes procèdent à des contrôles aléatoires sur le bord de la route. À chacune d'elle, le même procédé : "Bonjour madame, coupez le moteur et présentez-moi votre permis de conduire et les papiers du véhicule s'il vous plaît." Pour Caroline, c'est la première fois en plus de vingt ans de permis qu'elle se fait arrêter. "Je ne sais pas trop pourquoi je me suis fait arrêter. Mais si c'est pour montrer qu'ils [les gendarmes] sont là, c'est très bien !"