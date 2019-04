Les gens du voyage ont levé le camp à La Souterraine

La Souterraine, France

Il n'y a plus de caravanes sur le parking de l'ancien supermarché Aldi, à La souterraine. Sur la vingtaine de caravanes, deux ont rejoint l'aire officielle de la commune, les autres sont parties on ne sait où. Plusieurs familles de gens du voyage étaient installées depuis plus de 4 mois sur ce campement illégal et à la fin, il y a eu de nombreuses tensions avec les riverains et les forces de l'ordre. C'est un soulagement pour la municipalité qui envisage d'aménager les abords de ce terrain pour empêcher d'autres caravanes de s'y installer. Ironie de l'histoire : le propriétaire du terrain a fini par déposer plainte, alors que les derniers occupants venaient de libérer le parking du supermarché.