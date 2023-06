Les gens du voyage ont quitté le stade d’Ossun

Le pasteur du groupe de gens du voyage Charles Caplot, et le maire d’Ossun, Francis Bordenave se sont serrés la main en guise d'au revoir.

Ils se sont quittés en bons termes. Le pasteur du groupe de gens du voyage Charles Caplot, et le maire d’Ossun, Francis Bordenave se sont serrés la main en guise d'au revoir. Deux jours plus tôt, le ton était pourtant nettement moins apaisé . L’élu demandait au pasteur de lui verser 20 000 €, au titre des dommages-intérêts occasionnés sur le stade. Ils ont fini par tomber d’accord sur 3 000 €. C’est le prix qu’ils auraient dû payer en stationnant dans l’air de grand passage de Tarbes, mais indisponible au moment de leur arrivée à Ossun.

En partant, les occupants ont nettoyé les terrains investis. © Radio France - Julien Morceli

"Ça aurait pu être bien plus long" - Le maire d'Ossun.

En partant, les occupants ont nettoyé les terrains investis. Au total, ils ne seront restés qu’une semaine à Ossun. Le maire se dit satisfait. “Ça aurait pu être bien plus long”, selon lui. De son côté, le pasteur s’est excusé auprès de l’édile. “On comprend qu’il soit énervé, j’aurais sûrement réagi pareil à sa place”, explique Charles Caplot. Pour autant, le religieux assure qu’il n’avait pas d’autres choix. “On ne peut pas rester sur le bord de la route avec 140 caravanes. Il nous fallait un endroit”, justifie le pasteur qui demande aux autorités de construire plus d’aires de grand passage, mais s’engage à ne pas revenir sur la commune d'Ossun.

Mais les élus locaux craignent de nouvelles occupations illégales, à l’approche du pèlerinage de Lourdes. Le maire d'Ossun s'est empressé de bloquer à nouveau les accès à son stade. Il a d'ailleurs renforcé son dispositif. Une réunion aura lieu à ce sujet entre le préfet et les élus du territoire le 21 juin prochain.

Un tracteur de la mairie d’Ossun a de nouveau bloqué les accès au stade. © Radio France - Julien Morceli