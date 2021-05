Les gens du voyage ont quitté Ondres pour l'aire de Saint-Martin-de-Seignanx

Le tribunal administratif de Pau a donné ce samedi 29 mai au soir raison aux élus du Seignanx, dont la maire d'Ondres, Eva Belin, qui avait promis de "ne pas en rester là" lorsque le dimanche 23 mai dans la soirée, une cinquantaine de caravanes s'était installée sur les terrains utilisés par l'école de rugby de sa commune. Après une demande en référé de l'édile auprès du tribunal administratif de Pau, ce dernier avait été saisi en recours par les gens du voyage : il a tranché ce samedi. La gendarmerie a aussitôt notifié les gens du voyage de leur obligation de quitter les lieux avant 10 heures ce dimanche matin, obligation qui a été respectée. Le départ s'est "très bien passé" précise Eva Belin (Front de gauche).

On espère que ça va faire référence - Eva Belin, maire d'Ondres

"C'est une belle victoire collective, d'avoir réussi à faire appliquer la règle" poursuit la maire. "Obtenir un départ en à peine huit jours, on espère que ça va faire référence." Eva Belin explique que des gendarmes mobiles étaient mobilisés "au cas où" le départ des caravanes se passerait mal mais ces effectifs n'ont pas eu à intervenir et sont donc restés sur Tarnos. "Le site a été rendu très propre, je tiens à le signaler" déclare Eva Belin. "C'est une communauté respectueuse, du site et des lieux, mais on ne pouvait pas les accueillir à cet endroit." La cinquantaine de caravanes s'est installée sur l'aire de grand passage de Saint-Martin-de-Seignanx.