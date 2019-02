Les gens qui ont mis les radars du Finistère hors-service seront poursuivis

Finistère, France

Des radars peints, cassés... Depuis quelques mois, de très nombreux radars installés sur le bord des routes du Finistère sont hors-service. Le Préfet Pascal Lelarge rappelle que la mortalité a baissé depuis l'installation des radars automatiques et explique qu'il faut s'attendre à un relâchement des comportements sur les tronçons où les radars sont mis hors d'usage, et donc à une augmentation des accidents.

Plus de 50.000 euros de frais par radar

Le représentant de l'État prévient que les radars seront tous remplacés, même si ça coûte cher, entre 50.000 et 200.000 euros par appareil. Il compte sur des poursuites judiciaires dans les prochains mois.

Des suspects identifiés

"On fait des enquêtes, on a des pistes, affirme le Préfet. Il y a des groupes d'individus qui sont repérés, je dirai même pour certains identifiés". Le Préfet explique qu'il ne veut pas laisser impunis ces dégâts, qui ont parfois de lourdes conséquences financières : "On n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot ! On veut faire le service-après-vente de cette délinquance ordinaire. Il faut que les délinquants sachent que ça prendra peut-être six mois ou un an, mais on ne lâche pas le morceau !"