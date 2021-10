Les gérants de la mosquée d'Allonnes, menacée de fermeture, dénoncent de graves accusations

Au lendemain de l'annonce de la procédure de fermeture administrative de la mosquée d'Allonnes, ses responsables réagissent. La mosquée est dans le viseur de l'Etat qui l'accuse d'être une mosquée radicale prônant le jihad armé. Mercredi, la préfecture de la Sarthe a fait savoir qu'une procédure de fermeture de ce lieu de culte était lancée. Restées silencieuses dans les premières heures, les deux associations qui gèrent la mosquée d'Allonnes ont publié ce jeudi 14 octobre en fin d'après midi un communiqué sur leur page facebook.

C'est un court un communiqué d'une dizaine de lignes dans lequel l’Association Allonnaise pour le Juste Milieu (AAJM) et l’association Al Qalam dénoncent "les graves accusations portées par le ministère de l’Intérieur" à leur encontre et à l'encontre "des gérants et des imams qui y officient". "Ces associations allonnaises, ainsi que ses gérants ont toujours œuvré dans le bien et prêché l’Islam du juste milieu".

Accusations mensongères

Mercredi, le porte parole du gouvernement, Gabriel Attal parlait au sujet de cette mosquée "de haine et de radicalisation" justifiant "une réponse forte". Le préfet de la Sarthe pointait lui des "individus de la mouvance islamiste radicale [...] légitimant le recours au jihad armé et la mort en martyr".

Mais pour les deux associations allonnaises qui dénoncent des "accusations mensongères et irresponsables", il s'agit là d'une "politique d’affichage". Elles regrettent aussi "qui est fait aux fidèles qui fréquentent la mosquée et à la communauté musulmane qui se trouve lésés et stigmatisés". Enfin elles indiquent qu'elles contesteront judiciairement les mesures et décisions prises à leur encontre. Elles ont jusqu’au mercredi 20 octobre pour faire auprès des services de l'Etat leurs observations dans le cadre d'une procédure contradictoire indiquait la préfecture mercredi.